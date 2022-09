Países Baixos compram quadro de Rembrandt aos Rothschild por 175 milhões de euros

Os Países Baixos vão gastar 150 milhões de euros, complementados por outros 15 milhões da Associação Rembrandt e dez do Rijksmuseum, museu localizado em Amesterdão, para adquirir uma obra do pintor Rembrandt van Rijn que é propriedade da família Rothschild, em França.

O quatro, intitulado "O Porta-Estandarte" (De Vaanderdrager), foi pintado em 1636. Ao longo dos séculos, os seus donos incluíram o rei inglês Jorge IV. Os Rothschilds, que o têm desde 1844 e decidiram vendê-lo há uns anos, estavam impedidos de o fazer por uma interdição do estado francês que impedia a obra de sair do país.

Como entretanto não foi possível angariar fundos suficientes para o comprar e assim garantir que ficava em França, a interdição foi levantada. Os Países Baixos aproveitaram a oportunidade e só falta o parlamento holandês dar a aprovação final à compra, segundo o artnet.com.



Numa declaração citada por esse site, a ministra da Educação, Cultura e Ciência holandesa afirmou: "Com esta aquisição conjunta, estamos a tornar uma das obras mais belas de Rembrandt acessível a todos. Após uma viagem de séculos, 'O Porta-Estandarte' está a regressar a casa de vez".



Uma vez na Holanda, o quadro viajará pelo país antes de se instalar naquele que deverá ser o seu lugar definitivo, na galeria de honra do Rijksmuseum. A ministra garantiu no Twitter que o quadro nunca mais deixará de ser propriedade holandesa.