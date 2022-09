Hilary Mantel vai pedir nacionalidade irlandesa "para voltar a ser europeia"

A escritora britânica Hilary Mantel, duas vezes vencedora do Booker Prize pelos dois primeiros volumes da trilogia sobre a dinastia Tudor, anunciou que vai pedir a nacionalidade irlandesa. O motivo, segundo afirmou, é que sentiu a necessidade "de voltar a ser europeia".

Numa entrevista publicada durante o fim-de-semana no diário italiano "La Repubblica", Mantel, que recebeu o títuo honorífico de 'dame' em 2015, criticou os britânicos que votaram pelo Brexit (a saída a União Europeia) a classificou-os como imaturos, oportunistas, não sinceros e ridículos.

Explicando que as suas raízes familiares se encontram na Irlanda, embora os seus pais já tenham nascido em Inglaterra, a escritora, que foi criada numa família operária e católica no norte do país, explicou que na juventude associava o ser inglês com o protestantismo e o sul do país. E disse que tenciona remontar à sua história familiar para se tornar cidadã irlandesa.

Mantel criticou igualmente a política do atual governo em matéria de imigração, referindo como "a face feia da Grã-Bretanha contemporânea" se revela nas cenas de pessoas a maltratar refugiados aflitos que dão à costa. "Ficamos envergonhados de viver na nação que elegeu este governo e se permite ser liderada por ele".

Sobre o primeiro-ministro Boris Johnson, figura de proa da campanha anti-Brexit no Reino Unido, reconheceu que se trata de uma personalidade complexa, mas disse que "não devia estar na vida pública. E tenho a certeza de que ele sabe".

Título editado a 07/09: Hilary Mantel vai requerer a nacionalidade irlandesa, e não inglesa.