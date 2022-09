Manuel de Azevedo Gomes, o primeiro do seu tempo. Um republicano ao serviço do Rei

Manuel de Azevedo Gomes nasceu na ilha do Pico, na freguesia da Piedade, a 19 de outubro de 1848. Filho de proprietários rurais, escolherá, como o seu irmão Amaro — que será o primeiro ministro da Marinha da República —, o mar como destino. Por volta de 1860 assenta praça como aspirante. Pouco tempo depois, na sua primeira viagem como guarda-marinha, é apanhado pelas consequências internacionais da Guerra da Secessão americana, quando a canhoneira sulista “Alabama” e a corveta da União “Kearsarge” se enfrentam em águas açorianas.

A perseguição desta última iniciara-se perto dos Açores. Com menos poder de fogo, a corveta nortista refugiara-se junto aos ilhéus das Cabras, a sueste de Angra do Heroísmo. O navio confederado não desiste e continua no seu encalce. Ancorada ao largo de Angra, a corveta portuguesa “D. Estefânia” testemunha a perseguição. É então que, em substituição do seu comandante, que se encontrava acamado, o jovem guarda-marinha Manuel de Azevedo Gomes, que dominava a língua inglesa, decide intervir.