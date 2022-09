Uma orquestra de cores ao som de Kandinsky

O Centro Pompidou, em Paris, lançou dia 10 uma nova aplicação virtual. Chama-se “Play a Kandinsky” e é um passo em frente na inovação virtual no que diz respeito à arte. Através dela é possível entrar na obra abstrata do pintor russo e sentir em simultâneo a música, as cores e as sensações. O projeto nasce numa associação com o Google Arts & Culture, para compensar o encerramento dos museus, mas também para celebrar a obra do mestre, que gostava de associar um som a cada cor para compor partituras visuais.

