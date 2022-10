Morreu ícone brasileiro da bossa nova João Gilberto

Aos 88 anos, morreu João Gilberto. Era um dos principais rostos que estiveram na origem do bossa nova. O violão fez parte da sua vida. E fez com que fizesse parte da vida dos brasileiros e um pouco por todo o mundo.

"Chega de Saudade": foi este o primeiro álbum do baiano que terminou os seus dias no Rio de Janeiro, como confirmou o filho João Marcelo Gilberto num post nas redes sociais.

João Gilberto deixa mais dois filhos: Bebel e Luisa. A causa da morte não foi divulgada.

Ao seu lado no surgimento do bossa nova, João Gilberto contou com Tom Jobim e Vinicius de Moraes. E com a cantora Miúcha, sua ex-mulher, irmã de Chico Buarque, falecida no final do ano passado.

João Gilberto é visto, aliás, como um dos expoentes do movimento. O violão estava sempre ao seu lado, mas também era compositor e cantor.

O álbum Getz/Gilberto ou a música Hô-bá-lá-lá marcam a discografia de Gilberto.

O Globo lembra que, na última década, o ícone foi perdendo fulgor, com a música a perder peso face aos problemas que iam sendo revelados, como problemas financeiros e uma disputa entre os filhos. Nos últimos anos, era afastado do mundo que estava.

Este sábado têm sido muitos os músicos brasileiros, de Gal Costa a Daniela Mercury, a sublinhar a importância definitiva que João Gilberto teve nas suas carreiras.