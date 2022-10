Hotéis do Algarve ainda sem ingleses. “Há muita confusão no Reino Unido, este verão é contar só com portugueses e dar graças a Deus”

Apesar de Inglaterra ter eliminado esta segunda-feira a maioria das restrições associadas à covid - o que inclui acabar com o uso de máscara ou permitir dançar à vontade em discotecas - o chamado "dia da liberdade" da última fase de desconfinamento no Reino Unido não está a ter impacto numa maior procura de britânicos por férias no Algarve.

