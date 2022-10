Guia interativo covid-19. Saiba qual é o grau de risco do seu concelho e quais vão ser as restrições em vigor

PESQUISA POR CONCELHO

47 concelhos em risco muito elevado (novas entradas assinaladas com asterisco):

Albergaria-a-Velha*, Albufeira, Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Aveiro*, Avis, Barreiro, Benavente*, Cascais, Elvas*, Faro, Ílhavo*, Lagoa*, Lagos, Lisboa, Loulé, Loures, Lourinhã, Mafra, Matosinhos*, Mira, Moita, Montijo, Nazaré, Odivelas, Oeiras, Olhão, Oliveira do Bairro*, Palmela*, Peniche*, Portimão*, Porto, Santo Tirso, São Brás de Alportel, Seixal, Sesimbra, Setúbal*, Silves, Sines*, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Vagos, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Gaia* e Viseu*.

Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;

Limitação da circulação na via pública a partir das 23h;

O certificado digital ou um teste negativo passa a ser exigido ao interior dos restaurantes (e não à esplanada), à sexta-feira a partir das 19h e durante os fins de semana e feriados.

Restaurantes e cafés podem funcionar até às 22h30 (no interior, com um máximo de 4 pessoas por grupo; em esplanada, 6 pessoas por grupo);

Espetáculos culturais até às 22h30;

Casamentos e batizados com 25% da lotação;

Comércio a retalho alimentar até às 21h durante a semana e até às 19h ao fim de semana e feriados;

Comércio a retalho não alimentar até às 21h durante a semana e até às 15h30 ao fim de semana e feriados;

Ginásios sem aulas de grupo, modalidades desportivas de baixo e médico risco

Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela DGS;

Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.

43 concelhos em risco elevado:

Alcobaça, Alenquer, Arouca, Arraiolos, Azambuja, Barcelos, Batalha, Bombarral, Braga, Cantanhede, Cartaxo, Castro Marim, Chaves, Coimbra, Constância, Espinho, Figueira da Foz, Gondomar, Guimarães, Leiria, Lousada, Maia, Monchique, Montemor-o-Novo, Óbidos, Paredes, Paredes de Coura, Pedrógão Grande, Porto de Mós, Póvoa de Varzim, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Santiago do Cacém, Tavira, Torres Vedras, Trancoso, Trofa, Valongo, Viana do Alentejo, Vila do Bispo, Vila Nova de Famalicão e Vila Real de Sto. António.

O certificado digital ou um teste negativo passa a ser exigido para acesso ao interior dos restaurantes (e não à esplanada), à sexta-feira a partir das 19h e durante os fins de semana e feriados.

Restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo);

Espetáculos culturais até às 22h30;

Casamentos e batizados com 50% da lotação;

Comércio a retalho alimentar e não alimentar até às 21h;

30 concelhos em alerta:

Águeda, Alcoutim, Aljustrel, Amarante, Anadia, Cadaval, Caldas da Rainha, Castelo de Paiva, Estarreja, Fafe, Felgueiras, Guarda, Marco de Canaveses, Marinha Grande, Mogadouro, Montemor-o-Velho, Murtosa, Ourém, Ovar, Paços de Ferreira, Penafiel, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Serpa, Valpaços, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Real, Vila Viçosa e Vizela