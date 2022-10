Portugal isenta de quarentena os britânicos menores de 18 anos que viajem acompanhados por adultos vacinados

Todos os menores de idade que saem do Reino Unido com destino a Portugal e que sejam acompanhados por um adulto que já tenha sido vacinado com as duas doses da vacina contra a covid-19 não precisam de cumprir os 14 dias de quarentena obrigatória, informa o Governo português. O esclarecimento surge esta quarta-feira, alguns dias após o Executivo ter alterado as regras de entrada dos cidadãos britânicos.

Para serem isentados desta obrigação de ficar em quarentena, além de ser maior de idade, o adulto acompanhante tem de ter a vacinação completa há pelo menos 14 dias. Depois, caso a criança ou jovem tenha mais de 12 anos tem de apresentar à chegada a Portugal um teste PCR negativo. Caso seja menor de 12, fica também excluído da necessidade de fazer teste.

Ainda assim, todos os passageiros sem exceção devem preencher o questionário de localização individual antes da partida do Reino Unido ou durante o voo até Portugal.

Recentemente, o virologista e especialista britânico da Universidade de Leicester Julian Tang admitia em entrevista ao jornal “The Guardian” que as crianças e adolescentes não contemplados com o plano de vacinação contra a covid-19 podem vir a ser uma espécie de “reservatório” onde as novas variantes do vírus se vão instalar e desenvolver quando a restante população adulta estiver imunizada. Com a prevalência da variante indiana (Delta) a aumentar, o virologista britânico alerta para o facto de os mais jovens poderem vir a concentrar o vírus naquela faixa etária.

Apesar de a vacinação estar a reduzir significativamente os internamentos e o número de mortes por estar a atuar sobre as faixas etárias mais suscetíveis de contrair a doença da covid-19, o virologista britânico vê um revés nesta estratégia: o foco de infeção está a concentrar-se agora nos menores de 30, que ainda não estão vacinados, e uma vez que a variante Delta está a propagar-se a uma velocidade muito superior à da variante Alfa (britânica) tal pode fazer com que a variante Delta 'use' os mais novos para desenvolver novas mutações. Isso faria com que a população mais jovem fosse não só um reservatório do vírus como também um veículo de transmissão do mesmo.

Esta segunda-feira, num despacho publicado pelo Governo, o Reino Unido foi incluído na lista de países cujos cidadãos estão sujeitos a quarentena de 14 dias após entrada em Portugal continental. Ficam apenas dispensados “se munidos de comprovativo de vacinação realizada nesse país, e que ateste o esquema vacinal completo do respetivo titular, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a covid-19 com autorização de introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004”, lê-se no despacho.

Além do Reino Unido, encontram-se nesta lista África do Sul, Brasil, Índia, e Nepal.