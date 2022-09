Covid-19. País “claramente na zona verde”, mas ministra alerta para Rt acima de 1 (e rejeita relação com a festa do Sporting)

Mariana Vieira da Silva apresentou esta quinta-feira o novo mapa do país em relação à pandemia, que está agora “num nível de crescimento” em relação à semana passada.

A ministra do Estado e da Presidência começou por dar conta de uma subida do R(t), que já está acima de 1, o que “significa que o país entrou num nível de crescimento da pandemia”, e o que deve ser para todos “um sinal de alerta”.

“A vantagem desta matriz de risco é que todos [os portugueses] podem acompanhar a evolução do país e, estando hoje com um R superior a 1, é momento de olhar para o risco de aumento de transmissão e tomar medidas de cautela”, apontou Vieira da Silva.

Ainda assim, Portugal mantém uma posição na matriz de risco “claramente no nível verde”, com uma situação “positiva”, “controlada”, graças a uma baixa incidência. Dos 118 casos por 100 mil habitantes reportados no início do desconfinamento, o país está agora em menos de 50 casos por 100 mil habitantes. Em resumo, zona verde, mas alertas, sobretudo em algumas zonas do território.

“Temos face à semana anterior, dois concelhos que recuam no desconfinamento, dois que estavam em fases anteriores do desconfinamento [em relação ao resto do país] e não avançam, e um que avança, que é Resende”, detalhou Vieira da Silva.

Neste momento, a grande maioria dos concelhos está no nível máximo de desconfinamento, estabelecido a 1 de maio — são 274 nessas condições.

Em situação de alerta estão agora 10 concelhos, dos quais cinco regressam a uma lista onde já tinham estado, e outros cinco se mantêm onde já estavam na semana passada.

Vieira da Silva dá conta ainda de quatro concelhos que ficam limitados ao conjunto de regras que o país tinha a 19 de abril. São eles Arganil, Montalegre, Lamego e Odemira.

O mapa de concelhos fica então alterado. Em relação à semana passada, recuperam:

Alvaiázere

Melgaço

Resende

Torres Vedras

Vale de Cambra

Vila Nova de Poiares

E em estado de alerta ficam 10 concelhos:

Albufeira

Castelo de Paiva

Fafe

Golegã

Lagoa

Oliveira do Hospital

Santa Comba Dão

Tavira

Vila do Bispo

Vila Nova de Paiva

Apesar de recuo, boas notícias de Odemira

A ministra quis dar uma nota especial sobre Odemira, que é positiva, apesar da obrigação de recuar no desconfinamento. O concelho ainda está acima dos 140 casos por mil habitantes a 14 dias (tem 287), mas chegou a ter cerca de mil. Ou seja, a situação “é significativamente melhor.”

Finda a cerca sanitária em São Teotónio, deixa de fazer sentido ter regras específicas por freguesia, pelo que todo o concelho fica na mesma situação.

Festejos do Sporting aumentaram casos em Lisboa?

O número de casos em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a subir, mas a ministra não consegue ligar esse facto aos festejos do título de campeão nacional de futebol do Sporting. “Procurar causas com tantas variáveis (...) e com tão pouco tempo (...) não creio que seja a competência do Governo. Não me sentiria capaz de tirar tais conclusões”, respondeu Mariana Vieira da Silva, quando questionada sobre o tema. A ministra lembrou até que “vínhamos já assistindo a um crescimento do R” antes de o Sporting confirmar o título.

Para a região de LVT, por enquanto a estratégia mantém-se: massificar a testagem, ora reforçando nas escolas, ora recomendando a testagem em empresas. “É esse trabalho que está a ser feito.”

Mais alívios só depois do Infarmed

O Governo ainda não consegue antecipar quando voltará a haver reunião de peritos no Infarmed, mas é para ela que remete decisões sobre novas medidas de desconfinamento, preparando o verão que aí vem. “Não tomaremos decisões de desconfinamento sem que haja reunião do Infarmed”, mas “há questões de agenda a serem vistas”.

Certo é que, “ao fim destes meses, já devemos viver com um justo equilíbrio entre cautela e uma sensação de se a pandemia está controlada ou não”. Vieira da Silva explica que, “com níveis de incidência tão baixos, é normal que o R possa ultrapassar o 1 e depois recuar”. Mas o tal alerta mantém-se. “Portanto, nós não temos capacidade de estimar como vai ser a próxima semana”, e “é preciso acompanhar”.