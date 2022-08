Covid-19. Estados Unidos anunciam distribuição de mais 20 milhões de doses de vacina para outros países

Os Estados Unidos já haviam anunciado a distribuição de 60 milhões de doses de vacina contra a covid-19 para outros países e esta segunda-feira Joe Biden anunciou um reforço de 20 milhões de doses, conta a CNN.

As tais 60 milhões de doses anunciadas pela Casa Branca, no final de abril, diziam respeito à vacina da AstraZeneca, que ainda não foi autorizada no país pela agência que regula o mercado do medicamento e dos alimentos nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration. De acordo com a CNN, os Estados Unidos já enviaram doses desta vacina para o Canadá e o México.

Agora, neste reforço de 20 milhões de doses, serão enviadas para outros países, até ao fim de junho, vacinas da Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, autorizadas e administradas aos norte-americanos.

O anúncio do Presidente norte-americano acontece no dia em que Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), deixou um apelo à comunidade internacional: “Precisamos de vacinas agora”. Segundo o dirigente da OMS, o consórcio Covax, que vai fazer chegar vacinas a territórios mais vulneráveis, entregou até à data 65 milhões de doses a 124 países, mas tem até ao fim de junho um défice de 190 milhões de doses.

Tedros Ghebreyesus voltou a pedir aos países ricos que doem ao Covax doses compradas em excesso e que os fabricantes "honrem os seus compromissos" e "façam entregas" de vacinas "o mais rápido possível", estabelecendo inclusive acordos com empresas fabris que possam acelerar a produção.

De acordo com o diretor-geral da OMS, a farmacêutica Pfizer comprometeu-se a entregar ao Covax 40 milhões de doses em 2021, mas a maior parte só estará disponível durante o segundo semestre do ano. A empresa de biotecnologia Moderna acordou a entrega de 500 milhões de doses ao Covax, mas a maioria só chegará em 2022. "Pedimos que entregue milhares de doses ainda em 2021", disse Ghebreyesus.

Biden confirmou que os Estados Unidos vão trabalhar com o consórcio Covax, assim como com outros parceiros para a distribuição das vacinas. "Os EUA nunca estarão totalmente seguros até que a pandemia esteja sob controlo globalmente”, disse o Presidente norte-americano esta segunda-feira. “Nenhum oceano é largo o suficiente, nenhum muro é alto o suficiente para nos manter seguros.”

E acrescentou: "Os Estados Unidos continuarão a doar o stock excedente conforme esse stock nos for entregue, mas isso não será suficiente. Pediremos a outras nações para partilharem o custo económico desse esforço [de produção de vacinas]”.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos já identificaram 32.940.846 casos de covid-19, dos quais resultaram 585.970 mortes. As autoridades de saúde daquele país já vacinaram totalmente 37,47% da população. Ou seja, 122.999.721 pessoas.