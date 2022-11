O que é que aconteceu?

Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos, anunciou esta quarta-feira que a sua Administração era a favor de quebrar as patentes de propriedade intelectual dos componentes utilizados para produzir as vacinas contra a covid-19, tal como prevê o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), feito ao nível da Organização Mundial do Comércio para ser aplicado em “situações de catástrofe” e de “emergência nacional”.