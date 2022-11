"Não dá para discutir questões políticas em cima de quase 400 mil mortos”: arrancou a comissão de inquérito sobre a covid-19 no Brasil

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que visa escrutinar a atuação política durante a crise sanitária no Brasil foi finalmente confirmada, em Brasília, e arrancou esta terça-feira. Esta comissão será responsável pelo apuramento de ações e omissões do Governo Federal durante a pandemia que já matou quase 400 mil pessoas no país. Serão também escrutinadas as suspeitas de desvios de verbas federais.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler