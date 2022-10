União Europeia nega ter bloqueado o envio de mais de 3 milhões de vacinas da AstraZeneca para a Austrália

A União Europeia (UE) negou esta terça-feira ter bloqueado o envio de 3,1 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para a Austrália, desmentindo uma acusação feita à Reuters por uma fonte não identificada do governo australiano. A mesma fonte disse também que o país tem poucas esperanças de receber dentro do prazo as 400.000 doses restantes.

“Não podemos confirmar qualquer nova decisão de bloquear as exportações de vacinas para a Austrália ou qualquer outro país”, afirmou uma porta-voz da Comissão Europeia numa conferência de imprensa.

Segundo o esclarecimento prestado, o bloco rejeitou apenas um dos 491 pedidos de exportação de vacina contra a covid-19, estando sete pedidos a ser analisados, cujos embarques estão suspensos até que seja tomada uma decisão. A porta-voz recusou confirmar se uma nova remessa para a Austrália estava entre os pedidos a ser apreciados.

Com a administração de vacinas muito aquém das taxas do Reino Unido e dos Estados Unidos, a UE reforçou a sua supervisão sobre as exportações de vacinas no mês passado e tem pressionado a AstraZeneca. A escassez de vacinas, com este febricante a falhar os prazos de entrega em toda a UE, está também a complicar a campanha de vacinação da Austrália, que está mais de 80% atrasada em relação ao seu plano original.

De 30 de janeiro a 24 de março, a UE exportou 1 milhão de doses para a Austrália, disse a Comissão num comunicado. O único pedido rejeitado entre quase 500 recebidos foi, até à data, um embarque de 250.000 doses para a Austrália, em março.