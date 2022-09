Covid-19. Task force avalia vacinar todos por idade

A partir de abril, com o início da segunda etapa da proteção vacinal pandémica, as vacinas devem ser distribuídas apenas pelo critério, decrescente, da idade. A seleção por doenças crónicas durante a primeira fase “foi lenta, complexa e, por vezes, até injusta, e é preciso facilitar a vacinação para que seja muito mais rápida”. A exigência é feita pela Ordem dos Médicos, e o bastonário garante que já tem a concordância do coordenador da task force. Ao Expresso, Miguel Guimarães confessa que só há um entrave: “A DGS continua reticente, mas não vamos desistir.”

