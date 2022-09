Boris Johnson promete vacinar todos os adultos até 31 de julho

A meta anterior do governo britânico era oferecer a todos os adultos a primeira dose até setembro, mas a disponibilização da vacina para todas as pessoas de grupos de risco de forma antecipada está a ser vista como crítica para reduzir o número de mortes e aliviar a pressão sobre o NHS, o sistema nacional de saúde britânico.

De acordo com as informações divulgadas este sábado, os novos planos significam que, até 15 de abril, todos os adultos com 50 ou mais anos, assim como os jovens com problemas de saúde, devem ter recebido uma vacina. Apesar das boas notícias, ainda persistem algumas dúvidas quanto à ordem de prioridade em que os menores de 50 anos receberão as doses.