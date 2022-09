Covid-19. Pneumonia rara surge em doentes curados

Os médicos chamam-lhe “pandemia de sequelas” da covid-19 e são cada vez mais as descobertas. Desta vez é uma forma rara de pneumonia que está a ser diagnosticada entre quem teve a infeção e se curou. Parece uma gripe, com a diferença de os sintomas persistirem, de necessitar de terapêutica prolongada e de reaparecer em metade dos doentes tratados.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções existentes e tenha acesso a todos os artigos