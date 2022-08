Covid-19. Diretor do Hospital de Campanha de Lisboa: “Acho lamentável que se fale sequer em desconfinamento”

Pneumologista e membro do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, António Diniz é ainda o diretor da Estrutura Hospitalar de Contingência de Lisboa, conhecido como o Hospital de Campanha da capital. Sem filtros, diz que as lideranças falharam, que foram cometidos muitos erros e que, com as medidas corretas, não se teria assistido ao colapso do SNS nem a tantas mortes.

Já foi infetado. Como foi a sua experiência com a covid-19?

Foi em setembro e foi considerada uma doença profissional, embora seja difícil ter certezas sobre o contágio. No primeiro dia senti apenas um mal-estar geral e alguma tosse. Fiz o teste pensando que seria negativo, mas rapidamente percebi que não. Durante 48 horas perdi o paladar, mas nunca perdi o olfato. Não tive dores nem febre alta. Tinha um oxímetro em casa e fui acompanhando a evolução do oxigénio no sangue. Passada uma semana, senti um cansaço intenso e uma náusea impressionante. Cheguei a ficar assustado, mesmo sendo médico e tendo acompanhamento diário. O que me refreou a ir para o hospital foi não saber se voltava. Tentei, até onde fosse racionalmente possível, ficar em casa. Mas tinha tudo pronto: a mala e até fiz a barba.

