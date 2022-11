Covid-19. Portugal é o 15.º país do mundo com mais vacinados por cada 100 habitantes

Os Estados Unidos são o país que mais doses administrou, contabilizando 26.193.682 norte-americanos que já foram picados contra a covid-19. Segue-se o Reino Unido, com 7.923.497 vacinados, e em terceiro lugar surge Israel, com 4.347.206 cidadãos inoculados.

No entanto, quando se analisa o número de vacinados por cada 100 habitantes, Israel salta para o topo, logrando imunizar 49 pessoas entre uma centena. Nesse aspeto, Portugal ocupa a 15.ª posição na tabela, de acordo com as contas efetuadas pelo New York Times, com base em dados da Universidade de Oxford.

Portugal já vacinou 2,9 pessoas por cada 100 habitantes, o que perfaz um total de 296,004. O ritmo é semelhante ao de Espanha, também com 2,9 imunizados em 100, o que faz com que 1,356,461 dos “nuestros hermanos” já tenham tomado, pelo menos, uma das duas doses.

Os dois países ibéricos estão, de resto, bem acima da média mundial de vacinados por cada 100 habitantes, que atinge um rácio de 1,1. É quase o triplo, mas isso não significa um sucesso. É resultado apenas de dois continentes inteiros, África e Oceânia, ainda estarem a zero no número de imunizados.

Entre os 15 primeiros, Portugal e Espanha são superados por oito países do Velho Continente, em termos de inoculação em função da densidade populacional: Roménia, Eslovénia, Irlanda, Dinamarca, Islândia, Malta, Sérvia e Reino Unido estão a vacinar a melhor ritmo. Ainda assim, o nosso país surge à frente de Itália, Alemanha e França.

A Agência Europeia do Medicamento aprovou já a distribuição de três vacinas entre os estados-membros, com a desenvolvida pela AstraZeneca a juntar-se esta sexta-feira às da Pfizer e da Moderna. Mas ao todo, por todo o globo, oito diferentes vacinas estão a ser utilizadas para travar a pandemia.

A da Pfizer é aquela que está a ser administrada em mais países, 49 no total, a uma larga distância da segunda mais utilizada, a da Moderna, que já chegou a 12 nações. Depois, presentes em quatro países, surge a vacina da AstraZeneca, tal como as chinesas da Sinovac e da Sinopharm.

A russa Sputnik V já chegou a três países, enquanto a Índia é o único país a recorrer à Covaxin, desenvolvida nacionalmente pelo laboratório Bharat Biotech.