Brasil. “Mais cedo ou mais tarde, a realidade cobra a conta”: como a falta de oxigénio em Manaus pode sacudir o Governo de Bolsonaro

Foi um despropósito. Como na fila para o pão ou talho, havia gente a amontoar-se à porta dos que vendiam oxigénio. Outros, afogados na angústia e sem fôlego, andavam num corre-corre para garantir botijas e cilindros com aquele precioso gás medicinal. Os familiares e amigos estavam a morrer nos hospitais de Manaus, no estado do Amazonas. Aquelas imagens correram e abanaram o mundo. Ou pelo menos abanaram e morderam o mundo de quem as viu. Morreram 31 pessoas a 14 e 15 de janeiro, segundo documentos obtidos pelo Ministério Público de Contas a que o "G1" teve acesso.

