Covid-19. O recorde de novos casos é efeito do relaxamento no Natal? Especialistas dividem-se, mas preveem que crescimento continue

O número volta a fixar um novo recorde, mas totais piores podem estar a caminho. O alerta é feito por Henrique Oliveira, matemático e professor do Instituto Superior Técnico (IST), para quem o aumento de casos de covid-19 contabilizado no boletim desta quinta-feira (7627) e no do dia anterior (6049) não será “ainda” atribuível ao período de natal. “Ainda me parece cedo para a explicação ser essa”, adiantou ao Expresso, para explicar que, o mais provável é estas subidas refletirem o menor números de testes realizado junto à época festivas, “com feriados pelo meio e tudo”, bem como a comunicação mais lenta dos seus resultados.

