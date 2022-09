O boletim da DGS à lupa: Norte, com 42% dos novos casos, supera Lisboa e Vale do Tejo

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde regista mais três mortes, 258 casos de covid-19 e 129 curados em Portugal (dados relativos a terça-feira). No total, há agora 1.824 vítimas mortais, 58.243 casos confirmados e 42.104 recuperados. Neste momento há 14.573 casos ativos no país, mais 258 do que no boletim anterior.

O número que dá conta das três vítimas mortais, que estavam em hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo, aproxima-se da média de óbitos dos últimos sete dias (2,86). A taxa de crescimento face à véspera é de 0,16%.

Já os 390 infetados identificados traduzem-se no valor mais alto desde 28 de agosto, quando foram registadas 401 novas infeções. O crescimento, mais uma vez relacionando com a véspera, foi de 0,67%.

Os dados positivos deste boletim observam-se sobretudo nos hospitais, com a descida do número de internados (-13), para um total de 337, e de camas ocupadas nas Unidades de Cuidados Intensivos (-3), para um total de 41.

Nesta altura estão 33.914 pessoas a ser vigiadas pelas autoridades de saúde.

22% dos novos casos são pessoas com mais de 60 anos

A região Norte (+184) volta esta quarta-feira a ter mais casos confirmados de covid-19 do que Lisboa e Vale do Tejo (+168), algo que tem sido raro desde o início de maio. O Norte representa assim 47,2% do total de casos nas últimas 24 horas, enquanto Lisboa e Vale do Tejo abarca 43%. A zona Centro soma 23 novos casos (6%), enquanto Algarve e Alentejo somam outros 11 e dois, respetivamente. Tanto Açores como Madeira só identificaram uma nova infeção.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, que superou os 30 mil casos na segunda-feira, soma agora 30.208 (+671 vítimas mortais), ultrapassando há muito a região Norte, que agora regista 21.184 casos (849 mortes). A DGS dá conta de que no Centro houve 4.853 (253 óbitos) desde o início da pandemia. Nas ilhas, Madeira e Açores somam 161 e 214, sendo que apenas no segundo é que houve mortes (15).

Um número inquietante, sabendo que esta vírus afeta de forma mais grave a população idosa, é o registo de 87 novos casos em pessoas acima dos 60 anos - ou seja, 22%. As crianças e jovens até aos 19 anos representam 13% dos novos casos, com 49 nas infeções identificadas.

Se somarmos as faixas etárias entre os 20 e 59, simulando com pouco rigor a população ativa, observamos que essa fatia abarca 65% dos novos casos, com 254 novas infeções. Como podemos ver em baixo, a faixa etária mais castigada nestas últimas 24 horas, é a que abrange os jovens entre 20 e 29, com 81 novos casos (21%). Separando os casos por faixa etária, os números absolutos de casos ficam assim:

0-9 anos: 2.205 (+20)

10-19 anos: 2.853 (+29)

20-29 anos: 9.244 (+81)

30-39 anos: 9.640 (+68)

40-49 anos: 9.639 (+52)

50-59 anos: 8.701 (+53)

60-69 anos: 5.843 (+40)

70-79 anos: 4.001 (+17)

+80: 6.395 6.425 (+30)

Desconhecido: 82

Como vimos em cima, os três óbitos deram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. Recorrendo ao mesmo documento da DGS, a distribuição das vítimas mortais por faixa etária fica assim:

0-9 anos: 1

10-19 anos: 0

20-29 anos: 2

30-39 anos: 4

40-49 anos: 21

50-59 anos: 58

60-69 anos: 159

70-79 anos: 362

+80: 1.220