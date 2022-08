Comissão Europeia está a negociar com a Johnson & Johnson 400 milhões de doses da vacina contra a covid-19

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta tarde estarem a avançar “bem” as conversações com a Johnson & Johnson “para garantir 200 milhões de doses de uma futura vacina contra o coronavírus”. No mesmo tweet é referida a possibilidade do e acordo se extender a mais 200 milhões.

Para Ursula von der Leyen, este é mais um “passo importante para garantir o acesso europeu a vacinas de alta qualidade e acessíveis”.

Depois de, no final de julho, a Comissão Europeia ter concluido as negociações com a farmacêutica francesa Sanofi para a compra de uma vacina contra a covid-19, assim que ela for desenvolvida e aprovada, este é mais um avanço num processo que - foi dito na altura - envolvia “intensas discussões com outros fabricantes de vacinas”.

Acontece também na mesma semana em que a Rússia anunciou ter registado a primeira vacina contra a Covid-19, ainda que em relação à chamada Sputnik V muitas tenham sido as vozes levantando reservas, dado os poucos dados científicos que dizem ter sido revelados por Moscovo.

Assim reagiu também a ministra portuguesa da Saúde, Marta Temido, pedindo cautela: “Há aqui factos que têm sido referidos de que a fase 3 [dos testes à vacina] não terá sido totalmente realizada”, disse a governante.