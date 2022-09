Cidadão chinês foi infetado duas vezes com o coronavírus?

Um chinês testou positivo com o coronavírus pela segunda vez, meses depois de ter recebido um resultado semelhante. A notícia surge pouco depois de uma outra referente a um caso semelhante, de uma chinesa com 68 anos que tinha sido identificada originalmente com o vírus em fevereiro.

O normal em pessoas infetadas com um vírus e que sobrevivem é desenvolverem anticorpos que as protegem, pelo menos durante algum tempo. Em relação ao Sars-Cov-2, o vírus que provoca a covid-19, ainda não existem certezas sobre o grau ou a duração da proteção adquirida por quem já contraíu a doença.

Por vezes, uma alegada segunda infeção pode ter a ver com inexatidão dos testes efetuados. Segundo o "Daily Mail", ainda não existem "casos cientificamente comprovados" de alguém ter contraído a covid-19 duas vezes, embora noutros coronavírus o nível de anticorpos tenda a diminuir ao fim de alguns meses, tornando possível uma reinfeção.

O homem que agora supostamente teria sido infetado uma segunda vez, residente na província de Jilin, teve o seu primeiro diagnóstico de covid-19 em abril, após chegar ao país vindo do estrangeiro. Nenhuma das pessoas mais próximas deu positivo em testes agora efetuados e ainda há aspetos essenciais por esclarecer na situação.