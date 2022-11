Madeira vai obrigar ao uso de máscara na rua

A partir de 1 de agosto, na Madeira, vai ser obrigatório usar máscara na rua. A medida faz parte de um novo pacote de restrições que vai ser anunciado esta terça-feira, às 18h, pelo Governo Regional, em conferência de imprensa.

A notícia foi avançada pelo “Diário de Notícias da Madeira” e confirmada já pelo Expresso, que no entanto não conseguiu apurar os moldes exatos desta obrigatoriedade.

A Madeira será assim a primeira região do país a decretar a obrigatoriedade de uso de máscara na rua. A medida surge numa altura em que há oito casos de covid-19 confirmados no arquipélago (e um total de 105 desde o começo da pandemia, já com 97 doentes recuperados).

O Expresso apurou que este apertar de medidas se deve também à realização do Rali Vinho da Madeira, entre 30 de julho e 1 de agosto, dado que a prova deve provocar a concentração de um elevado número de pessoas, tal como já ocorreu numa prova recente.

O Governo regional quer ainda antecipar o reinício das aulas, em setembro, antecipando assim algumas medidas. A Madeira está ainda em estado de calamidade, ao contrário do que acontece na generalidade do território continental, com exceção da Área Metropolitana de Lisboa.