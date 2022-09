Governo cria dois apoios para trabalhadores e famílias que perderam rendimentos

O Governo deverá anunciar esta quinta-feira pelo menos duas medidas de apoio especial a quem perdeu parte do seu salário durante os últimos três meses devido à pandemia: um Complemento de Estabilização e um abono de família extra. Segundo o “Público”, estas medidas constam do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), que será aprovado em Conselho de Ministros.

Um membro do Executivo de António Costa explicou ao jornal que “as duas medidas são gémeas”: ambas pagas pelo Estado de uma só vez, uma em agosto outra em setembro; ambas as medidas são também cumulativas, nos casos em que haja direito às duas.

“A filosofia destas medidas é de funcionarem como um apoio suplementar para reforçar o rendimento de quem passou pela sua perda”, disse.

O Complemento de Estabilização será pago em agosto e destina-se a todos os trabalhadores com um ordenado até 1270 euros mensais, e que perderam um terço do seu rendimento por estarem em layoff. O valor do Complemento será de um terço de um salário, o valor perdido durante um mês em layoff, até um teto limite de 351 euros.

Já em setembro, será acionada a segunda medida: o Estado irá pagar uma prestação de abono extra. Serão abrangidas todas as famílias cujos filhos recebem atualmente abonos de família do 1.º, 2.º e 3.º escalões.