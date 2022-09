“O Iémen está a morrer e o mundo está à espera que caia o pano”: como “a pior crise humanitária” se agravou com a covid-19

As Nações Unidas descreveram o Iémen como “a pior crise humanitária do mundo” numa altura em que o coronavírus SARS-CoV-2 estava ainda longe de surgir e de fazer manchetes. O país está em guerra civil desde o final de 2014, quando os rebeldes houthis, apoiados pelo Irão, assumiram o controlo do norte, incluindo a capital, Sanaa. A vizinha Arábia Saudita e os seus aliados intervieram no conflito no ano seguinte para recuperarem o terreno conquistado pelos rebeldes e restaurarem o Governo do Presidente Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi. Ambas as fações reclamam para si o poder executivo.

