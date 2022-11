Covid-19. 10 profissões procuradas em tempos de pandemia

A crise não afeta todos da mesma maneira. O desemprego também não. Mas se há coisa que a pandemia que enfrentamos nos ensinou é que hoje ele não bate apenas à porta dos menos qualificados. Ao contrário do que aconteceu em crises anteriores, onde os perfis com menor grau de qualificação foram os que mais caíram no desemprego e também os que mais demoraram a sair dele, a crise atual faz outras ‘vítimas’. Profissionais altamente qualificados estão a ser empurrados para o lay-off e o desemprego. E desta vez as novas oportunidades de trabalho que estão a ser criadas beneficiam as profissões consideradas essenciais, muitas delas menos qualificadas.

O mercado de trabalho está praticamente parado. Mas os processos de recrutamento que vão sendo lançados cobrem funções críticas para as necessidades de combate à pandemia ou de manutenção das cadeias de abastecimento e focam, preferencialmente, profissionais experientes, deixando os que agora entram no mercado a braços com um futuro incerto.

