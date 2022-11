Ginásios, bares e discotecas vão continuar fechados em maio

Os bares, discotecas e ginásios vão mesmo manter-se fechados durante o mês de maio. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, na SIC Notícias, na noite desta quarta-feira. A retoma da atividade económica terá de ser feita de forma gradual, sempre tendo em conta a evolução da pandemia, disse em entrevista ao programa "Negócios da Semana".

"Não vamos levantar todas as restrições no mês de maio", afirmou, garantindo que "vão continuar encerrados equipamentos como bares, discotecas, ginásios, assim como um conjunto de equipamentos e eventos onde o convívio e a intensidade de contactos seja maior", acrescentou no programa de José Gomes Ferreira.

Os responsáveis políticos vão "começar a testar este mês a nova forma de circular, comprar e trabalhar". O Expresso revelou já os prazos de reabertura do país.