Covid-19. Distância obrigatória, controlo de entradas nos provadores, mais limpeza e desinfeção: lojas de roupa começam a abrir

A Mango e a Desigual são as primeiras marcas espanholas a reabrirem as lojas físicas. Para já não em Espanha, onde as medidas de restrição à circulação ainda não o permitem, mas no norte e centro da Europa, em países como a Holanda, Alemanha e Áustria, avança o jornal económico espanhol “Cinco Dias”.

As lojas de ambas as marcas, escreve a mesma publicação, fizeram adaptações para que sejam asseguradas as condições de segurança dos trabalhadores e dos clientes, incluindo o controle de pessoas dentro dos estabelecimentos, instalação de equipamentos para desinfeção e reforço de cuidados nas zonas dos provadores.

Por exemplo, se nas lojas Mango a regra será uma pessoa por cada 10 a 20 metros quadrados, na Desigual a obrigação vai ser a de manter uma distância de um metro e meio. Além da sinalização de alerta que vai estar visível nas lojas, também os funcionários vão ter a tarefa de alertar os clientes sempre que necessário.

As medidas tomadas pelas marcas são semelhantes àquelas que desde o começo da pandemia foram implementadas nos supermercados e também os funcionários vão usar máscaras ou viseiras de forma a cobrirem os rostos.

No caso dos provadores, um dos pontos em que se concentram mais pessoas, as regras também dependem de cada uma das marcas. No caso da Mango, os provadores só vão estar parcialmente abertos e vão ser usados de forma intercalada. No caso da Desigual, apenas uma pessoa de cada vez pode experimentar roupa.

As peças que forem experimentadas mas não compradas, assim como as peças que forem devolvidas, vão ficar isoladas por 48 horas.