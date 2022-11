Covid-19. Testes serológicos arrancam esta terça-feira no Hospital de Santa Maria

A Organização Mundial da Saúde avisou os países afetados pela pandemia do novo coronavírus de que é necessário "testar, testar, testar". Cada país tem tentado seguir esta orientação e as autoridades portuguesas defendem que o país está a cumprir o o objetivo. O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), de que faz parte o Hospital de Santa Maria, a maior unidade do país, emitiu esta terça-feira um comunicado , afirmando já ter realizado, "em pouco mais de um mês", oito mil testes de diagnóstico à Covid-19.

No texto é dito ainda que, além do reforço de atividade nesta área, em que está garantido também o "rastreio a utentes de lares e de outros hospitais da região sul", o Serviço de Patologia Clínica do CHULN começa esta terça-feira a efetuar "testes serológicos quantitativos". Esta avaliação será feita a doentes e a profissionais do centro hospitalar e permite aferir o grau de exposição ao novo coronavírus. Desta forma é possível perceber qual o grau de imunidade da população e, assim, avaliar de forma fundamentada que medidas devem ser tomadas sobre o levantamento das medidas restritivas de confinamento.

A percentagem média de casos positivos do total de oito mil testes realizados entre 10 de março e 19 de abril de 2020, somando utentes e profissionais, é de 7%, pode ler-se no comunicado. Só aos profissionais do centro hospitalar, até ao último fim de semana, foram feitos 1160 testes de diagnóstico.

Neste mesmo período, foram ainda efetuados 1.200 testes a utentes de outros hospitais e lares da região sul. Na última semana, o Serviço de Patologia Clínica do CHULN realizou, em média, mais de 300 testes diários, tendo atingido um máximo de 461 rastreios num único dia.