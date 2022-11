Laranjas, arroz e trigo. Preço de bens agrícolas sobe devido à pandemia

Devido à covid-19, vários bens agrícolas estão também a subir de preço. Três exemplos: as laranjas, o arroz e o trigo.

Segundo o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira, os portugueses estão a comprar mais alimentos com benefícios para a saúde, devido à pandemia: um dos casos é o do sumo de laranja, com a procura por vitamina C a fazer disparar o consumo deste fruto.

Portugal importa cerca de 50% do arroz que consome, uma vez que grande parte da produção nacional é exportada. Ao nível nacional, já se está a sentir o agravamento dos custos, bem como os efeitos dos atrasos das entregas por parte dos operadores internacionais, escreve o jornal.

O mesmo está a acontecer com a produção de cereais, como o trigo. Os preços estão a subir e em alguns países exportadores começa a colocar-se a hipótese de se limitarem as vendas ao exterior.

De acordo com o “Negócios”, a queda dos preços do petróleo também tem atingido matérias-primas agrícolas utilizadas na produção de biocombustíveis, como é o caso do açúcar, do óleo de palma e do milho.