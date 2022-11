Covid-19. Wrestling considerado um "serviço essencial" na Flórida

Na Flórida, como em boa parte do mundo, só as atividades consideradas essenciais se mantêm em funcionamento. Mas o conceito de essencial foi alargado para abranger os desportos profissionais. Na semana passada, o governador do estado, Ron DeSantis, emitiu uma ordem que juntou ao elenco de serviços essenciais "desportos profissionais e produção de media com uma audiência nacional".

Inicialmente, o wrestling - que muita gente nem considera um desporto, pois as lutas que mostra são encenadas - não estava incluído. Essa omissão foi corrigida esta semana pelo governador, um facto que poderá ter algo a ver algo com a relação entre o dono da World Wrestling Entertainment (WWE), Vince MacMahon, e Donald Trump.

Mahon é amigo de Trump e doou milhões à sua campanha. DeSantis, por sua vez, é um aliado próximo de Trump, cujo apoio terá contribuído decisivamente para a sua eleição como governador.

Numa declaração, a WWE garantiu que tomará precauções para proteger todos os participantes nos espetáculos explicou que "a WWW e as suas Superestrelas juntam as famílias e fornecem um sentido de esperança, determinação e perseverança".

Instado pelo canal ESPN a comentar, um porta-voz do governador disse que serviços como a WWE são essenciais porque são críticos para a economia do estado. A WWE tem um centro de produção em Orlando.