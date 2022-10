Covid-19. Makro, para já, está aberta a todos os consumidores

A Makro Portugal vai operar como grossista e retalhista a partir desta segunda-feira, 6 de abril, anunciou a cadeia de cash & carry depois de obter uma autorização temporária do Governo para alargar a sua atividade, no âmbito do estado de emergência.



"No seguimento da renovação do diploma do Estado de Emergência publicado a 2 de abril, onde expressamente vem prevista a possibilidade de emissão de uma autorização temporária, pelo membro do Governo responsável pela área da economia, para o exercício de comércio a retalho por estabelecimentos de comércio por grosso, a Makro Portugal informa que essa autorização foi, entretanto, emitida hoje, 5 de abril", diz a empresa em comunicado.

Assim, a Makro Cash & Carry Portugal S.A., abriu as portas de todas as suas 10 lojas a nível nacional - Braga, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Coimbra, Leiria, Alfragide, Cascais, Palmela, Faro e Albufeira - a partir das 06h desta segunda-feira, "de forma a garantir a continuidade da cadeia de distribuição de produtos a todos os consumidores".

“A partir deste momento e face à renovação do Estado de Emergência Nacional em que Portugal se encontra em consequência da evolução dos casos de covid-19, a empresa disponibiliza agora os seus produtos a todos os consumidores”, declara David Antunes, CEO da Makro em Portugal, adiantando que disponibiliza produtos em formato profissional para profissionais e unidade para menores consumos, permitindo a compra de maiores ou menores quantidades.

“Abrimos temporariamente as nossas portas a toda a sociedade para fazer face à situação que vivemos atualmente, e reiteramos o apoio a todos os profissionais de hotelaria, restauração e negócios próprios, bem como aos nossos fornecedores, produtores e todos os que se relacionam desde sempre com esta grande família que é a Makro", acrescenta.