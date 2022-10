Covid-19. INEM obriga técnicos a reciclar material, contra recomedações da DGS

Falta material aos técnicos de emergência do INEM, por isso, contra as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), o organismo baixou o nível de proteção nas ambulâncias, conta o “Jornal de Notícias” esta segunda-feira.

Desde a última quinta-feira, 3 de abril, que as tripulações das ambulâncias de emergência médica (AEM) e dos motociclos (MEM) estão obrigadas a reaproveitar os óculos de proteção que até aqui eram eliminados após o transporte de um doente ou suspeito.

O INEM cortou no fornecimento de materiais, substituiu impermeáveis por outros em rede e recomenda que as fardas sejam lavadas em casa, até aos 90º.

“Os óculos faziam parte do kit que nos é entregue. Já não integram e têm que ser reutilizados. Temos de os desinfetar, submergindo-os em lixívia durante 10 minutos, ou com álcool a 70º no mínimo", revelou Rui Lázaro, do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), ao “JN”.

Desde 1 de abril, os técnicos de emergência do INEM deixaram de receber toucas e cobre-botas, as batas impermeáveis foram trocadas por outras em rede, e só o avental é impermeável.