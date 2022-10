Covid-19. Quase meio milhão de portugueses já está em lay-off

O impacto da paragem da economia está a fazer-se sentir sobretudo nos trabalhadores que foram enviados para casa em regime de lay-off. Dados desta sexta-feira dão conta de que há 425.287 trabalhadores neste regime. Um número que ultrapassa o total de desempregados registados. O regime de lay-off simplificado, que foi criado no início da crise mas só esta semana esteve plenamente em vigor, tem servido de “excelente amortecedor” para evitar despedimentos, acredita-se no núcleo duro do Governo. O regime acaba por ser uma “rede de segurança” para as empresas, avança a mesma fonte. Ao todo, houve processos de 22.275 empresas aprovados.

