Covid-19. Governo prepara reabertura do ensino secundário para 4 de maio

“Não é uma certeza, é um plano: o Governo quer pôr em marcha a reabertura das aulas do 10º, 11º e 12º anos para 4 de maio, na expectativa de que o controlo do surto de covid-19 possa confirmar-se ao longo deste mês, confirmou o Expresso.

O primeiro-ministro ainda espera os pareceres da DGS e dos especialistas, e quer ouvir o Conselho Nacional de Educação e o Conselho de Escolas, para aferir se todos estão de acordo. Mas sabendo que uma reabertura em maio, se for possível, não poderá ser para todos (o distanciamento social ainda terá de ser prolongar), António Costa prefere retomar as aulas presenciais pelo secundário.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.