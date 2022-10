Covid-19. Apoios na Páscoa e cortes na água e na luz: as propostas que foram adiadas

Eram dezenas de projetos, vindos de quase todas as bancadas partidárias, com dois objetivos comuns: limitar os impactos negativos do surto de Covid-19 em Portugal e reforçar os meios que o país tem para o combater. A votação dos muitos pacotes e planos de resposta urgente à pandemia aconteceria já esta quinta-feira - o mesmo dia em que se votará o prolongamento do estado de emergência -, mas acabou adiada na conferência de líderes desta quarta-feira, numa decisão proposta por PS e PSD, apoiada por CDS e Chega.

