Concentração de poluentes caiu 80% em Lisboa e 60% no Porto

Dados do Laboratório de Observação da Terra do Centro Internacional de Investigação do Atlântico - AIR Centre indicam que os níveis de dióxido de azoto (NO2) tiveram uma redução de 80% em alguns pontos de Lisboa e de 60% no Porto, entre 10 e 28 de março. A monitorização deste poluente é ilustrada pelas imagens captadas pelo satélite Europeu Copernicus Sentinel 5P, e processadas pelos peritos do Air Center, sediado na ilha Terceira.

A redução da poluição, “devido à redução da atividade económica e dos níveis de mobilidade”, refere o Ministério da Ciência em nota de imprensa, permitiu uma melhoria da qualidade do ar. Esta situação “é particularmente benéfica para reduzir a probabilidade de afetar pessoas com problemas respiratórios”, face à atual pandemia de covid-19. “A inalação por dióxido de azoto está relacionada com o aumento da probabilidade de problemas respiratórios, uma vez que em altas doses poderia inflamar o revestimento dos pulmões e reduzir a imunidade a infeções pulmonares, causando problemas como tosse, constipações e bronquite”, acrescenta a mesma nota.

Há dois dias, a Aliança Europeia de Saúde Pública (EPHA) assinalara também esta realidade, lembrando que a poluição do ar mata cerca de 400 mil pessoas por ano na Europa e que “anos a respirar o ar poluído pelos tubos de escape e outras fontes de contaminação já terão fragilizado a saúde de muitos dos que agora lutam entre a vida e a morte contra a covid-19”.

A redução das concentrações de poluição por NO2 e por partículas já tinha sido noticiada há uma semana pela Agência Europeia do Ambiente. Então, os dados indicavam que as concentrações de dióxido de azoto registadas na capital portuguesa entre 16 e 20 de março tinham caído 40% face à semana anterior e 51% quando comparado com a mesma semana um ano antes (em 2019).

A declaração do estado de emergência, o confinamento das pessoas a casa e a consequente redução de circulação de tráfego e de atividades económicas, contribuiu para estes resultados de menor poluição, também registados noutras cidades europeias.