Covid-19. Mais de mil idosos morreram em lares de Madrid em março

Um total de 1.065 idosos morreu durante março em lares madrilenos desde o início do surto do coronavírus covid-19. Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Departamento de Políticas Sociais da Comunidade de Madrid e citados pelo jornal “El Mundo”.

Daquele total, 760 morreram no lar e 305 já no hospital. As autoridades sublinham que nem todos os óbitos podem ser atribuídos exclusivamente à Covid-19 devido à falta de testes para o despiste da doença.

Ainda de acordo com os dados anunciados, 655 idosos acusaram positivo no teste ao coronavírus e, destes, 388 encontram-se hospitalizados.

Além disso, há atualmente 14.894 idosos em isolamento nos lares onde vivem por terem apresentado algum dos sintomas da doença ou por terem contactado com pessoas infetadas. Em concreto, 4.156 apresentam algum sintoma e 10.738 permanecem assintomáticos.

Os dados resultam de um trabalho de inspeção e controlo em 475 lares da região madrilena, onde vivem 52.031 idosos, refere o diário.