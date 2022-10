Covid-19. Cientistas portugueses criaram kit de diagnóstico

Um grupo de investigadores do Instituto de Medicina Molecular (IMM) da Universidade de Lisboa criou um teste de diagnóstico para o novo coronavírus, avança o “Público” esta terça-feira. O kit já foi acreditado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa).

A primeira fase da tecnologia já se encontra validada, depois de comparada a forma de extração do material genético no kit do IMM e a do Hospital de Santa Maria.

Agora, está-se na fase de validação da segunda parte do processo: a deteção, ou leitura, do material genético do vírus, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. Até ao final da semana, se tudo correr bem, o teste estará pronto para ser aplicado.

Dentro de poucos dias, o IMM deverá começar a fazer 300 testes por dia e a ideia é chegar aos mil.

Estado paga 100 euros por teste da covid-19 aos privados

O Estado está a pagar 100 euros por cada teste para detetar a infeção pelo novo coronavírus aos laboratórios privados com que possui acordos, conta o “Público” esta terça-feira. Esta informação foi confirmada por responsáveis de dois dos três laboratórios que estão a trabalhar para as autoridades públicas de saúde.