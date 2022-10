CUF vai tratar doentes com Covid-19

A CUF está preparada para receber doentes infetados com Covid-19, segundo um comunicado interno a que o Expresso teve acesso.

Mesmo sem serem ainda públicas as decisões da Direção-Geral de Saúde (DGS) a este respeito, neste documento é dito preto no branco que “o Hospital CUF Porto e o Hospital CUF Infante Santo assumirão o diagnóstico e tratamento de doentes com infeção pelo novo coronavírus, mantendo-se, igualmente, com capacidade de diagnosticar as restantes situações de doença e de encaminhar os doentes dentro da rede CUF em função da situação em concreto”.

Esta terça-feira decorreu uma reunião entre DGS e Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) para se definir uma maior articulação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com o sector privado. Deverão ser conhecidas em breve as novas orientações, solicitações e protocolos do Estado que vão alargar o âmbito de atuação dos privados no combate ao surto do novo coronavírus em Portugal.

Mas a CUF já dá como certo que as suas unidades vão internar doentes com testes positivos. Até agora, os privados têm que encaminhar para os hospitais públicos de referência os casos diagnosticados com o novo coronavírus, mas aguarda-se que o nível de intervenção dos privados seja alargado muito em breve.

Aliás, os grandes grupos de saúde privados já tinham manifestado a sua disponibilidade para internarem doentes com testes positivos para o vírus. E, no final da reunião com a DGS, a APHP disse, em comunicado que o sector aguardava, “nos próximos dias” novas indicações sobre o seu papel na luta contra a pandemia.

A José de Mello Saúde – detida pelo grupo Mello e o maior prestador de cuidados de saúde privados – vai dividir a rede de unidades CUF em dois níveis de capacidade de resposta distintos, destacando aqueles dois hospitais, um no Porto e outro em Lisboa, como unidades de diagnóstico e tratamento de doentes com infeção por Covid-19, mantendo as restantes unidades da rede dedicadas à resposta aos cuidados gerais da população.

“No contexto da pandemia de Covid-19 e tendo em conta o seu papel no sistema nacional de saúde, a CUF coloca-se ao serviço do país no esforço e combate nacional a esta pandemia”, menciona o documento, onde se explica aos colaboradores que “para garantir resposta às necessidades da população, a CUF irá, nos próximo dias, segmentar a sua rede de unidades de saúde em dois níveis de resposta diferentes”.

Luz e Lusíadas igualmente disponíveis

Já os restantes hospitais e clínicas da rede CUF permanecem aos dispor dos restantes doentes que não estão afetados pelo novo vírus, incluindo o Hospital CUF Descobertas que também não vai tratar doentes com Covid-19. E também o Hospital CUF Porto manterá toda a sua capacidade de resposta a outras especialidades.

“Com esta alteração, a rede CUF procura assegurar um adequado apoio ao SNS e uma resposta mais eficaz a doentes com Covid-19, disponibilizando recursos humanos e técnicos diferenciados, tanto na região norte como na área metropolitana de Lisboa”, refere ainda o comunicado.

Também os outros dois grandes grupos de hospitalização privada, Luz Saúde e Lusíadas Saúde estão a proceder a reorganizações das suas unidades para poderem responder ao pedido do Estado de participarem no tratamento dos doentes infetados.

A que se somam as ajudas de outras instituições de saúde, como a Fundação ADFP, instituição sem fins lucrativos, de utilidade pública, que colocou as instalações do Hospital Compaixão, perto de Coimbra, para apoiar o Governo no combate ao Covid-19. Segundo uma nota da ADFP enviada ao Expresso, trata-se de uma unidades equipada com 60 camas e que, nomeadamente, tem quatro ventiladores.