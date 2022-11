Receita de Arroz cremoso de bacalhau, coentrada e tomate por Marlene Vieira

“Receitas da minha vida” por Marlene Vieira, chef e proprietária dos restaurantes Marlene, e Zunzum Gastrobar, em Lisboa.

“Arroz de bacalhau era um prato que a minha avó fazia quando eu era criança e que adoro desde então. Durante anos mantive-me fiel à sua receita, entretanto desenvolvi uma versão à minha moda e espero que também fique na memória de quem a preparar em casa.”

A Receita: Arroz cremoso de bacalhau, coentrada e tomate

Tempo de Confeção - 60 minutos – 4 Pessoas

Ingredientes:

250 g de arroz carolino

1 molho de coentros ou salsa

2 lombos de bacalhau com espinha (aprox. 600 g)

2 tomates (maduros)

2 cebolas (pequenas)

3 dentes de alho

1 folha de louro

100 ml de vinho branco

220 ml de azeite

Preparação:

Caldo de bacalhau: Arranjar o bacalhau deixando quatro lombinhos limpos. Reservar as espinhas. Refogar em 2 colheres de sopa de azeite a cebola e 1 dente de alho com pele. Adicionar as espinhas e deixar refogar em lume médio durante 7 minutos. Refrescar com metade do vinho e deixar suar durante 2 minutos. Acrescentar 2 litros água e cozinhar em lume médio durante 20 minutos.

Bacalhau confitado: Colocar os lombinhos na frigideira, regar com 100 ml azeite, juntar 2 dentes de alho esmagados e a folha de louro, tapar e deixar levantar fervura em lume baixo. Desligar, deixar arrefecer, escorrer o azeite e reservar.

Azeite de coentros ou salsa: Triturar os coentros ou a salsa com o azeite da cozedura do bacalhau. Reservar.

Brunesa de tomate: Cortar o tomate em gomos, retirar as grainhas e colocá-las no caldo do bacalhau. Temperar com sal, um pouco de vinagre e azeite

Arroz: Estalar a cebola picada em azeite, adicionar o arroz e refogar durante 1 minuto, mexendo sempre. Refrescar com o restante vinho branco e, quando evaporar, adicionar caldo de bacalhau até cobrir o arroz, mexendo sempre durante 12 minutos. Depois, baixar o lume e deixar cozinhar mais 3 minutos. Retificar temperos. Desligar o lume e adicionar o azeite de coentros e o bacalhau previamente lascado e envolver.

Empratar o arroz e decorar com a salada de tomate.

Fotos: Nuno Fox

Esta receita exclusiva foi publicada originalmente no guia “Receitas da minha vida” oferecido pelo Expresso, no dia 2 de dezembro de 2022.

