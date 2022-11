Marlene Vieira: "Entre amigos, colegas e clientes sou conhecida como a rainha do polvo. E não é exagero!"

“Alma do Norte” com um fraquinho pelo desafio, Marlene Vieira é, aos 41 anos, uma das maiores referências da nova cozinha portuguesa. Abriu recentemente o primeiro restaurante em nome próprio - Marlene, -, junto ao Tejo, no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, onde também está à frente do Zunzum Gastrobar.

Desde a Maia, onde nasceu, a Nova Iorque e, só depois, Lisboa, colecionou memórias e experiências que hoje definem a essência da cozinha que oferece: permeável ao que vem de fora, mas muito fiel ao que existe por cá. No quarto e último guia “Receitas da minha vida”, Marlene Vieira mostra-se sobretudo dedicada ao que está inscrito na tradição. Exemplo disso, a “Perna de pato com arroz de forno”, um arroz de pato “à sua moda”, o “Polvo na brasa”, que lhe valeu a alcunha de “rainha do polvo”, e a “Míni sanduíche de rosbife, béarnaise e rúcula”, um elogio ao produto açoriano.

nuno fox

“Os pratos da minha vida são uma combinação de memórias de infância, muito graças à minha avó, e da minha curiosidade pelos sabores e aromas da cozinha tradicional portuguesa. Além disso, trago comigo referências de outros países por onde tive o privilégio de passar e que, hoje, também contribuem para a minha identidade enquanto cozinheira”, conta a chef.

No quarto e último guia “Receitas da minha vida”, oferecido pelo Expresso, Marlene Vieira partilha dez receitas, entre as quais o “Arroz cremoso de bacalhau” que aprendeu com a avó, e o “Cheesecake de baunilha e figos”, trazido Nova Iorque.

Depois de Noélia Jerónimo e Vítor Sobral, a 11 de novembro, e Michele Marques e João Rodrigues, a 18 de novembro, e Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa, o quarto e último guia “Receitas da minha vida”, oferecido com o Expresso, vai juntar, a 2 de dezembro a dupla Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira. Os guias “Receitas da minha vida” contam com o apoio dos Vinhos de Lisboa e do Recheio.