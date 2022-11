Receita de Santola gratinada por Justa Nobre

“Receitas da minha vida” por Justa Nobre, chef e proprietária do restaurante O Nobre, em Lisboa.

"Não é segredo para ninguém que a santola é um dos ingredientes-estrela da minha cozinha. Depois da sopa, que muitos dizem ser a melhor que já comeram, fazia todo o sentido mostrar outra forma de cozinhar este caranguejo de que tanto gosto".

A Receita: Santola gratinada

Tempo de Confeção - 30 minutos – 4 Pessoas

Ingredientes:

1 santola de 800 g

150 g de alho-francês (cortado em Juliana fina)

120 g manteiga

1 cálice de Vinho do Porto seco

150 g de tomate fresco maduro (picado, sem pele e sem grainha)

2 colheres de sopa de farinha

2 dl de leite

2 ovos (cozidos e ralados)

Sal, pimenta, noz-moscada, gengibre em pó e piripíri (q.b.)

Pão ralado (q.b.)

nuno fox

Preparação:

Levar ao lume uma panela com 3 litros de água e 50 g de sal. Quando levantar fervura, cozer a santola durante aproximadamente 7 minutos. Após a cozedura, escorrer e deixar arrefecer.

Partir as patas, abrir a carapaça e retirar toda a carne. Reservar a carapaça.

Refogar o alho-francês na manteiga, juntar o tomate e deixar cozinhar durante 1 minuto.

Acrescentar a farinha, mexendo bem, e juntar o leite. Ferver até formar um creme homogéneo.

Juntar os ovos, a carne da santola e os restantes temperos. Envolver tudo muito bem e retificar os temperos.

Rechear a carapaça com a mistura, polvilhar com pão ralado e gratinar no forno a 170 °C.

Servir com pão torrado.

nuno fox

Fotos: Nuno Fox

Esta receita exclusiva foi publicada originalmente no guia “Receitas da minha vida” oferecido pelo Expresso, no dia 25 de novembro de 2022.

Noélia Jerónimo e Vítor Sobral foram os primeiros a partilhar as “Receitas da minha vida” no guia que oferecido com o Expresso no dia 11 de novembro. A 18 de novembro foi a vez de Michele Marques e João Rodrigues. Seguem-se, a 25 de novembro, Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa, e a 2 de dezembro, Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira. Os guias “Receitas da minha vida” contam com o apoio dos Vinhos de Lisboa e do Recheio.