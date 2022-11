Receita de Couve-flor frita com dip de iogurte por Henrique Sá Pessoa

“Receitas da minha vida” por Henrique Sá Pessoa, chef dos restaurantes Alma, Tapisco e Cais da Pedra, em Lisboa, e premiado como “Chef do Ano” 2022 do guia Boa Cama Boa Mesa.

“Esta receita reflete o meu gosto por viagens e a curiosidade que tenho em relação a outras cozinhas do mundo. Este prato, que é um ótimo snack vegetariano para acompanhar uma sessão de cinema em casa ou um jogo de futebol, é inspirado num petisco indiano que provei na minha passagem pela Austrália.”

A Receita: Couve-flor frita com dip de iogurte

Tempo de Confeção - 20 minutos – 4/6 Pessoas

Ingredientes:

Couve-flor:

1 couve-flor (cortada em floretes)

Óleo vegetal para fritar (q.b.)

130 g de farinha

2 colheres de sopa de Maizena

275 ml de água com gás

75 g de parmesão (ralado)

1 colher de chá de açafrão-das-índias

Dip de iogurte:

1 iogurte grego natural

Sumo de limão (q.b.)

2 colheres de sopa de cebolinho (picado)

½ pepino pequeno (sem pele, nem sementes e cortado aos cubos)

Sal e pimenta (q.b.)

tiago miranda

Preparação:

Couve-flor: Usar uma taça para misturar a farinha, a Maizena e o açafrão-das-índias, previamente peneirados. Adicionar a água e incorporar bem com varas. Juntar o queijo parmesão, o sal e a pimenta e voltar a misturar. Deixar em repouso durante cerca de 20 minutos antes de usar.

Cozer a couve-flor durante 3 minutos em bastante água a ferver, bem temperada com sal. Escorrer e arrefecer com água fria e gelo para parar a cozedura.

Secar a couve-flor com um pano e reservar antes de fritar.

Aquecer o óleo ou fritadeira a 190 °C. Passar os floretes de couve-flor pelo polme e cuidadosamente mergulhar em óleo quente (não fazer muitos de cada vez). Fritar cerca de 1 a 2 minutos até ficarem dourados. Retirar do óleo, escorrer bem em papel absorvente, temperar com um pouco de sal e servir acompanhado do molho de iogurte.

Dip de iogurte: Misturar todos os ingredientes na taça e envolver muito bem. Reservar no frio até ao momento de servir.

tiago miranda

Fotos: Tiago Miranda

Esta receita exclusiva foi publicada originalmente no guia “Receitas da minha vida” oferecido pelo Expresso, no dia 25 de novembro de 2022.

Noélia Jerónimo e Vítor Sobral foram os primeiros a partilhar as “Receitas da minha vida” no guia que oferecido com o Expresso no dia 11 de novembro. A 18 de novembro foi a vez de Michele Marques e João Rodrigues. Seguem-se, a 25 de novembro, Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa, e a 2 de dezembro, Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira. Os guias “Receitas da minha vida” contam com o apoio dos Vinhos de Lisboa e do Recheio.