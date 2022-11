Justa Nobre: "Quando junto a família, ao almoço ou ao jantar, a estrela é sempre o bacalhau"

Natural de Trás-os-Montes é uma das mais conhecidas chefs nacionais graças à participação em programas televisivos, mas acima de tudo pelo trabalho desenvolvido no restaurante O Nobre, em Lisboa, do qual é proprietária.

Orgulhosa das raízes, gosta de afirmar que leva à mesa “cozinha de autor com alma transmontana”. Neste terceiro guia “Receitas da minha vida”, a ligação à região onde nasceu está sempre presente. A “Sopa de castanhas com cogumelos e presunto estaladiço” é apenas um dos exemplos. A escolha justifica-se, de forma simples: “Sou transmontana, da região das castanhas, pelo que este é um ingrediente que trato por tu desde criança. Na época dela, gosto de brincar com as suas imensas possibilidades e de aplicar algumas modificações a receitas que já faço há vários anos. Aqui, transformei-a numa sopa aconchegante e muito saborosa, que tem o extra do presunto para acrescentar textura".

nuno fox

No terceiro de quatro guias “Receitas da minha vida” oferecidos pelo Expresso, Justa Nobre partilha dez receitas, entre as quais, “Santola gratinada”, que destaca um dos ingredientes preferidos da chef, e “Cuscos transmontanos com anis e frutos vermelhos”, que presta homenagem ao trigo barbela.

“É nesta época do ano que revivo uma das minhas melhores memórias de infância: o Natal. Desde criança que esta festa é, para mim, sinónimo de mesa cheia e de convívio com os que mais amo. Como sou muito fiel à origem da cozinha portuguesa, procuro respeitar o ritmo das estações e usar os produtos que a terra e o mar entregam em cada altura. Com uma certeza: tudo o que aqui partilho integra o meu compêndio de receitas de vida, aquelas que me caracterizam enquanto cozinheira", explica Justa Nobre.

Depois de Noélia Jerónimo e Vítor Sobral, a 11 de novembro, e Michele Marques e João Rodrigues; a 18 de novembro, o terceiro guia “Receitas da minha vida”, oferecido com o Expresso, vai juntar, a 25 de novembro, a dupla Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa. A 2 de dezembro é a vez de Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira. Os guias “Receitas da minha vida” contam com o apoio dos Vinhos de Lisboa e do Recheio.