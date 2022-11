Receita de Cuscos transmontanos com anis e frutos vermelhos por Justa Nobre

“Receitas da minha vida” por Justa Nobre, chef e proprietária do restaurante O Nobre, em Lisboa.

“O grosso trigo de barbela está em desuso e por isso esta é a minha forma de homenagear um produto superversátil, que tanto pode servir para sobremesas ou pratos salgados. Na zona de Vinhais há, aliás, uma associação de cusqueiras - as senhoras que

trabalham o cereal - para promover a reintegração deste produto na cozinha portuguesa. Ei-la aqui.”

A Receita: Cuscos transmontanos com anis e frutos vermelhos

Tempo de Confeção - 30 minutos – 6 Pessoas

Ingredientes:

150 g de cuscos transmontanos

1 l de leite meio gordo

1 estrela de anis

1 pau de canela

200 g de açúcar

4 gemas de ovo

Frutos vermelhos (a gosto)

Preparação:

Levar o leite ao lume com a estrela de anis e o pau de canela. Quando ferver, juntar os cuscos e mexer bem. Cozer durante 10 minutos mexendo de vez em quando. Adicionar o açúcar e deixar ferver mais 2 minutos. Retirar o tacho do lume e deixar arrefecer durante cerca de 5 minutos.

Passar as gemas por um passador de rede e juntá-las ao preparado, voltando ao lume para engrossar, sem deixar de mexer. Não deixar ferver.

Transferir para uma travessa ou taças individuais e servir, ainda morno, com frutos vermelhos à escolha, polvilhados com açúcar em pó.

Fotos: Nuno Fox

Esta receita exclusiva foi publicada originalmente no guia “Receitas da minha vida” oferecido pelo Expresso, no dia 25 de novembro de 2022.

