Henrique Sá Pessoa: “A cozinha alentejana é uma das que melhor elogia o produto local”

“Chef do Ano” 2022, Henrique Sá Pessoa tem apostado na expansão além-fronteiras. Depois dos restaurantes Chiado, em Macau, e ARCA Amsterdam, nos Países Baixos, muito em breve, inaugura o projeto JOIA, em Londres. Em Portugal, ostenta um Garfo de Ouro, bem como duas Estrelas Michelin, no lisboeta Alma, além de dar nome ao Tapisco e Cais da Pedra. É, em Marvila, no Atelier Henrique Sá Pessoa, que o chef se tem dedicado à criação e desenvolvimento gastronómicos, num espaço que define como “um laboratório de experimentação dedicado à partilha”, e de onde aperfeiçoa as novidades que mais tarde transporta para a cozinha do Alma.

É, aliás, na curiosidade pelo receituário tradicional português e na descoberta de sabores de outros destinos que Sá Pessoa encontra a matriz do trabalho enquanto cozinheiro. Desde logo, no cruzamento de influências que trouxe dos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, com a cozinha alentejana, que reconhece ser uma das preferidas: “Não tenho nenhuma ligação familiar ao Alentejo, mas de entre as várias cozinhas que se fazem em Portugal, a alentejana é a que mais acarinho, não só pela riqueza de sabores mas também por ser uma das que melhor elogia o produto local”.

tiago miranda

No terceiro de quatro guias “Receitas da minha vida” oferecidos pelo Expresso, Henrique Sá Pessoa partilha dez receitas com sotaques de várias paragens, através das quais faz uma retrospetiva da sua carreira. Dos primeiros pratos a entrarem na carta do Alma, à sobremesa por que se apaixonou em Londres.

“As receitas que escolhi partilhar neste guia são uma espécie de retrospetiva da minha carreira, uma vez que vão buscar memórias de ‘outra vida’ e de outras cozinhas por onde passei”, explica o chef. Como referência ficam as sugestões “Risotto de cepes com filete de pregado assado e creme de castanhas”, “Creme de favas com lâminas de chouriço de porco preto”, “Couve-flor frita com dip de iogurte” e “Raviolis de abóbora e requeijão” para conhecer dia 25 de novembro.

Depois de Noélia Jerónimo e Vítor Sobral, a 11 de novembro, e Michele Marques e João Rodrigues; a 18 de novembro, o terceiro guia “Receitas da minha vida”, oferecido com o Expresso, vai juntar, a 25 de novembro, a dupla Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa. A 2 de dezembro é a vez de Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira. Os guias “Receitas da minha vida” contam com o apoio dos Vinhos de Lisboa e do Recheio.