Receita de Boletos, ovo e queijo curado por João Rodrigues

“Receitas da minha vida” por João Rodrigues, chef do restaurante Monda (a abrir em breve) e fundador do Projecto Matéria.

“Estamos em época de cogumelos e esta, uma das espécies de que mais gosto, é também aquela com que vou fazendo mais experimentações na cozinha. A ideia aqui é criar um prato de outono, fiel à estação, e legitimar a existência da gema crua fora do bife tártaro. Sei que, a muitos leitores, faz impressão, mas, neste caso, o calor dos cogumelos vai acabar por aquecê-la e cozinhá-la levemente, dando-lhe cremosidade.”

A receita: Boletos, ovo e queijo curado

Tempo de Confeção - 30 minutos - 4 Pessoas

Ingredientes:

400 g de Boletus edulis

4 gemas de ovo

10 g de manteiga

3 dentes de alho com casca

1 g de tomilho fresco

120 g de queijo de vaca curado

Azeite (q.b.)

Sal (q.b.)

Pimenta (q.b.)

Preparação:

Aquecer o azeite na frigideira e colocar primeiro as silarcas cortadas em fatias grossas (bem limpas de terra e passadas por duas águas para remover o que possa ter ficado de excedente). Quando começarem a ganhar cor, virar e deixar cozinhar do outro lado. Adicionar, nesse momento, os dentes de alho esmagados, o tomilho e a manteiga. Após bem coradas de um lado e outro, temperar com sal e pimenta-preta moída e deixar saltear até dourar. Empratar individualmente e dispor, por cima de cada dose, uma gema de ovo crua e lascas de queijo curado (sugere-se queijo de S. Jorge, com mais cura, ou mesmo um queijo estrangeiro, tipo Gouda, Emmental, Beaufort, etc…). Misturar tudo enquanto ainda está quente e comer. Acompanhar com cubos de pão frito.

Fotos: Nuno Fox

Esta receita exclusiva foi publicada originalmente no guia “Receitas da minha vida” oferecido pelo Expresso, no dia 18 de novembro de 2022.

Noélia Jerónimo e Vítor Sobral foram os primeiros a partilhar as “Receitas da minha vida” no guia que oferecido com o Expresso no dia 11 de novembro. A 18 de novembro é a vez de Michele Marques e João Rodrigues, a 25 de novembro, Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa, e a 2 de dezembro, Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira. Os guias “Receitas da minha vida” contam com o apoio dos Vinhos de Lisboa e do Recheio.