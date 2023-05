De acidez vibrante, cores e aromas variados, a Sidra da Madeira está viva e recomenda-se

A Sidra da Madeira, “bebida obtida pela fermentação do sumo natural proveniente da prensagem de frutos frescos de macieira ( Malus domestica Borkh.) e, por vezes, também de misturas de frutos de macieira e pereira ( Pyrus communis L.)”, como descreve a Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, é um produto único e protegido com Indicação Geográfica desde 2020. Ligada desde sempre à ilha da Madeira, “distingue-se por ser uma sidra natural, por vezes também gaseificada, que apresenta uma grande diversidade de cores, aromas e sabores e também uma acidez vibrante que lhe conferem elevado prestígio entre os consumidores”. Para isso, contribuem os “microclimas mais temperados” e os solos “de acidez mais ou menos acentuada” dos pomares.

“Antes de ser sidra, costumava chamar-se vinho de peros”, elucida Manuel Gonçalves, também conhecido como Manuel Neto, presidente da Direção da CAL - Cooperativa de Produção e Consumo Liberdade. “Praticamente tudo o que há na Madeira, em termos alimentares, foi trazido de fora. As macieiras, os pereiros, as pereiras foram introduzidos a partir do início do povoamento, mas nunca constituíram o ciclo económico da ilha, como os cereais, o açúcar e o vinho.” Os frutos eram destinados ao consumo e a sidra que se fazia era produzida de forma rudimentar.

Com um “teor alcoólico mínimo de 5% (em volume a 20.ºC); um teor em açúcares fermentáveis inferior a 15g/l; uma acidez total (em ácido málico) mínima de 3g/l podendo chegar aos 10g/l; uma acidez volátil (expressa em ácido acético) máxima de 1,8g/l e um teor máximo de dióxido de enxofre total (expressos em SO2) de 200mg/l”, a sidra da Madeira “pode apresentar uma coloração que vai do citrino brilhante ao amarelo palha, com nuances alaranjadas, sendo de aspeto límpido se filtrada ou com vestígios de partículas se não filtrada”.

No início do século, “houve uma pessoa com um papel fundamental na renovação da sidra e na introdução de outra técnicas, o padre Rui Sousa, que estava na paróquia dos Prazeres. Criou uma quinta pedagógica, instalou um campo de variedades, um lagar, e começou a introduzir outras técnicas e a aplicar outros conhecimentos. Esse foi o momento de viragem, que está a dar os resultados que hoje conhecemos”, explica Manuel. Em 2016, foi constituída uma associação de produtores de sidra, com 14 produtores, e em 2020 é criado um decreto que regulamenta o setor, desde a produção à comercialização. No mesmo ano, “é inaugurada a primeira sidraria pública da Madeira, a Sidraria de Santo António da Serra, no município de Machico”. Atualmente, já há uma sidraria pública, duas privadas e está prevista outra pública, “do lado norte da ilha”, em São Roque do Faial, Santana.

O aumento do consumo de sidra em todo o mundo trouxe também benefícios à divulgação da sidra em Portugal, sendo que a sidra da Madeira tem obtido diversos prémios em concursos. “Além disso, na base penso que estará a preocupação de valorizar uma bebida com baixo teor de álcool e que, segundo os estudos que vão sendo feitos, se for natural, tem benefícios para a saúde.”